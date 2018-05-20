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رجل أعمال يتبرع بـ 20 مليون جنيه لبناء مدرسة بالمحلة

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رجل أعمال يتبرع بـمدرسة تكلفتها 20 مليون جنية بالمحلة

محمد عبدالناصر

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تبرعات

محافظ الغربية

قطعه أرض

مدرسة تعليم أساسى

استقبل اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، رجل الأعمال محمد محمود يوسف الشافعى الذي قدم تبرعًا لمحافظة الغربية بقطعة أرض مساحتها 2518 مترًا مربعًا وقيمتها 20 مليون جنيه الكائنة بناحية الدواخلية مركز المحلة الكبرى وذلك لبناء مدرسة للتعليم الأساسى تخدم أهالي المنطقة.

وخلال اللقاء صرح محافظ الغربية، بأن قيمة التبرعات التي قدمت للمحافظة تجاوزت المليار جنيه.

وقدم المحافظ، الشكر لكل المتبرعين على مستوى المحافظة وعلى تسارعهم في العمل الخيري الذي يهدف إلى خدمة الجميع من أبناء المحافظة.







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