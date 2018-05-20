«القاضي» يستقبل عميد «نوعية بنها»

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الخلافات

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بنها

الفريق

بروح.

استقبل الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس جامعة بنها صباح اليوم بمكتبه بالجامعة، الدكتور محمد إبراهيم العميد الجديد لكلية التربية النوعية والدكتورة سيده صقر المدرس بقسم التربية الفنية بالكلية وعدد من الطلاب، واستعرض القاضي خلال اللقاء عددًا من اللوحات الفنية من إنتاج الطلاب بقسم التربية الفنية بالكلية.

 وأكد القاضي،  ضرورة تنمية المواهب ومزجها بالعلم وأن تعمل الكلية بعيداً عن الخلافات والعمل بروح الفريق الواحد.

 وشدد القاضي، علي أهميه تفعيل ممارسات الجودة حتى تتمكن الكلية من الحصول علي الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

 كما شدد القاضي، علي أهمية ضبط أعمال الكنترولات والانتهاء من عمليات تصحيح الامتحانات وإعلان النتائج وفقاً للتوقيتات التي سبق أن تم تحديدها من خلال مجلس الجامعة.

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