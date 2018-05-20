حكام الجولة الأخيرة في الدوري بين الأهلي والمصري

20 مايو 2018 - 03:18 م

أسندت لجنة الحكام برئاسة عصام عبدالفتاح مهمة ادارة مواجهة الأهلي والمصري إلى الحكم ابراهيم نور الدين وهى المباراة الأخيرة في الدوري الممتاز لهذا العام.

ويعاونه تحسين أبوالسادات وأحمد توفيق طلب، وأشرف أبوالنور حكماً رابعاً، وكل من محمد حسن ومحمد سيد بكر حكماً خامساً.

ومن المقرر ان تنطلق المباراة في تمام العاشرة من مساء اليوم الأحد، على ملعب برج العرب فى الجولة 28 المؤجلة من الدورى المصرى الممتاز.

ويخوض الفريقان مباراة الليلة كـ"تحصيل حاصل" بعدما توّج الأهلى ببطولة الدوري رسمياً قبل نهاية المسابقة بستة أسابيع للمرة الأربعين فى تاريخه، فيما حصد المصرى المركز الثالث فى بطولة الدورى خلف الأسماعيلى صاحب لقب الوصيف.