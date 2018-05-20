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لـ28 يونيو

تأجيل محاكمة 215 متهمًا بقضية "كتائب حلوان"

قضايا وحوادث

كتائب حلوان
كتائب حلوان

شيماء السيد

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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار شعبان الشامى، تأجيل محاكمة 215 متهمًا، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء والمعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان"، لـ 28 يونيو لطلبات الدفاع.

وعقدت الجلسة فى غرفة الدولة وطالب عماد مبارك دفاع المتهمين عرض 2 من المتهمين على لجنة طبية، وتمسك الدفاع بسماع أقوال شهود الإثبات.

وتضمن أمر إحالة المتهمين للمحاكة أنهم فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

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