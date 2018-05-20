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معتز عبد الفتاح يفتح النار على إعلانات شركات الاتصالات

الحياة السياسية

معتز بالله
معتز بالله

حنان حمدتو

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انتقد الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بعض الإعلانات التى تم بثها بداية من شهر رمضان، واضعًا درجات تقديرية لكل منهما حسب القيمة والهدف الإعلامي من المادة المقدمة للمشاهدين.

وقال عبد الفتاح خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "إعلان اتصالات فهو مثال مباشر لنظرية اللا معنى، لولا أن كلمة اتصالات موجودة على الشاشة لكان ممكن يكون إعلان "طرشي" أو "شوكمانات عربية"، فقط اعتمد على بعض الوجوه المعروفة بيقولوا شوية جمل مش مفهومة والمتلقي الساذج هينبهر بالوجوه والحركات ويقول لازم اشتري البتاع ده اللي هم بيعلنوا عنه يتفوق إعلان اتصالات علي إعلان فودافون في التفاهة  درجتة التقديرية 1/10".

واستكمل مرددًا: "إعلان فودافون تافه حشد بلا مضمون وذلك من أجل القول إن الفنانين هيشجعوا اللاعبين في كأس العالم؟ إيه الإضافة؟ فنان واحد كان طلع قال كده كنا هنوصل لنفس النتيجة وكانوا دفعوا الفلوس في حاجة تفيد البلد وتفيد فودافون أحسن فودافون شركة كويسة بس الإعلان تافه درجته التقديرية  2/10".

وتابع أستاذ العلوم السياسية قائلا: "أما إعلان بهية فهو إعلان عظيم بهية كل ست مصرية بشر عاديين رجالة وشباب بنقابلهم في كل مكان بيقولوا بلسان اللي نحب نقوله عن الست المصرية".

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