» أستاذ جامعي يوجه رسالة مؤثرة فى ورقة شهيد بـ"غزة"

20 مايو 2018 - 02:24 م

وجه أستاذ جامعي بغزة رسالة حزينة إلى طالب أثناء تصحيح ورقة الامتحان الخاصة به، مع العلم أنه استشهد منذ أيام، قائلًا: "الشهداء هم من يصححون لنا".

وكانت ورقة الامتحانات قد تداولت على نطاق واسع من خلال نشرها على مواقع السوشيال ميديا "فيس بوك وتويتر"، حيث كتب عليها، "عزيزي الشهيد، اعتذر عن تصحيح ورقتك، فنحن لا نصحح للشهداء، بل هم الذين يصححون لنا".

وتفاعل رواد تويتر حول تلك الرسالة، حيث قال صدقي محمد: "كلمة رزينة في حق شهيد، اللهم أرزقنا الشهادة وتقبله عندك من الشهداء".

وأضاف آخر قائلًا: "امتحان يخلده التاريخ عن أرض سُلِبت وعن شعب هجٌر وعن قضية خانها أهلها".

وفي السياق نفسه علق محمود خفاجي بقوله: "قمة الخلق الإنساني"

وأضاف آخر: "إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده".

يذكر أن جيش الاحتلال قتل أكثر من 100 فلسطيني، وأصاب أكثر من 5 آلاف آخرين برصاصه، خلال مشاركتهم في فعاليات "مسيرة العودة الكبرى الاثنين الماضي"