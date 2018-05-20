"الأعلى للإعلام" يعلن عن كشفه السنوى الأول

20 مايو 2018 - 02:09 م

كشف المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، عن تقريره السنوى الأول حول حالة الإعلام فى مصر، وتضمن نتائج دراسة عينة عشوائية لمدة 3 أشهر ممثلة من الصحف القومية والخاصة والحزبية اليومية والأسبوعية طبقًا لمجموعة من المعايير التي وضعتها اللجنة المشكلة بالمجلس، خلط الخبر بالرأي، وخلط الإعلان بالمادة الإعلامية، واحترام الرأي الآخر والتخوين، والسب والقذف والتهكم والسخرية، والأخبار مجهولة المصدر ونشر شائعات، والحض على التمييز أو الكراهية.

وأوضح التقرير أن إهانة الشعوب والمجتمعات وتعميم الاتهامات لجهة معينة أو العاملين بالجهة، وعدم احترام اللغة العربية منها "أخطاء لغوية- استخدام ألفاظ سوقية- استخدام كلمات بأي لغة غير العربية، فى غير محلها" والألفاظ المتدنية، وصحة الصور والفيديوهات التي يتم عرضها، واستضافة شخصيات غير مؤهلة.

وتناول التقرير أولا الصحف التى تضمنت فحصًا ومتابعة 12 جريدة قومية وخاصة منها 6 صحف يومية، بلغ إجمالي المخالفات 701 مخالفة، فيما تصدر معيار الأخبار المجهلة ونشر الشائعات بعدد مخالفات بلغ 384 بنسبة 54.7%، وخلط الإعلان بالمادة الإعلامية بعدد مخالفات 126 بنسبة 18%، وصحة الصور والفيديوهات بعدد 97 بنسبة 13.8%، وعدم احترام اللغة العربية بعدد مخالفات 36 بنسبة 5.1%، وإهانة الشعوب والمجتمعات وتعميم الاتهامات بعدد مخالفات 30 بنسبة 4.3%، والسب والقذف والتهكم والسخرية بعدد مخالفات 19 بنسبة 2.7%، وعدم احترام الرأي الآخر والتخوين بـ1 مخالفة.

أما القنوات التليفزيونية شمل تقريرها فحص ومتابعة 18 برنامجاً سياسياً واجتماعياً على 11 قناة خضعت للفحص خلال ثلاثة أشهر تبين إجمالي المخالفات بلغ 228 وأن أكثر المخالفات تمثلت فى التهكم والسخرية والألفاظ المتدنية، وانتقاد سلوكيات المصريين، وتعميم الاتهامات والسب والقذف.

وحصل معيار السب والقذف والتهكم والسخرية علي أعلي عدد من المخالفات وهو 110 مخالفات بنسبة 38.2% من إجمالي التجاوزات، وإهانة الشعوب والمجتمعات وتعميم الاتهامات بعدد مخالفات 56 بنسبة 19.4% وعدم احترام اللغة العربية بعدد مخالفات 54 بنسبة 18.7%، والأخبار المجهلة ونشر الشائعات بعدد مخالفات 22 بنسبة 7.6%، ومعيار صحة الصور والفيديوهات بعدد مخالفات 14 بنسبة 4.9%، واستضافة شخصيات غير مؤهلة بعدد مخالفات 13 بنسبة 4.5%، وعدم احترام الرأي الآخر والتخوين بعدد مخالفات 10 بنسبة 3.5%، والحض علي التمييز والكراهية بعدد مخالفات 5 بنسبة 1.7%، وخلط الإعلان بالمادة الإعلامية بعدد مخالفات 3 بنسبة 1 %، ومعيار خلط الخبر بالرأي بعدد 1 مخالفة بنسبة 0.3%.