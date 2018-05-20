مكرم محمد أحمد يطالب بتعديل قانون الهيئات الإعلامية

20 مايو 2018 - 01:48 م

طالب مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام بتعديل قانون الهيئات الإعلامية الثلاثة، مشيرًا إلى أن ذلك سيساعد المجلس على التعاون بينه وبين الهيئات الوطنية الإعلامية الأخرى حتى يكون بينهما روابط عمل مشترك.

وقال مكرم خلال كلمته داخل المؤتمر الصحفي الأسبوعي للمجلس، إن المجلس أرسل التقرير السنوي لرئيس الجمهورية ومجلس النواب أمس الأول، مضيفًا أن التقرير يشتمل على نشاط المجلس بأكمله، وأن التقرير شفاف جدًا.

وأضاف أن المجلس تحدث في التقرير السنوي عن الخلافات القائمة بين المجلس وبين الهيئتين، مرددًا: "ينقصنا التنسيق والتكامل بين المجلس والهيئتين، لابد من وجود روابط مشتركة تجمع بين الهيئات الثلاثة، التقرير يلخص جهد المجلس فيما يتعلق بالإعلام، السلطة الوحيدة التي لها الحق القانوني لاتخاذ قرارات تأديبية بحق وسيلة إعلامية هو المجلس الأعلى، نحاول أن تكون قراراتنا رشيدة وعادلة وموضوعية".