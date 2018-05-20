تطورات جديدة بقضية ريهام سعيد في "خطف الأطفال"

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ريهام سعيد
ريهام سعيد

عمرو محمد-متابعات

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ريهام سعيد

خطف اطفال

قررت النيابة العامة الطعن على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ببراءة الإعلامية ريهام سعيد، مقدمة برنامج "صبايا الخير" من تهمة الاشتراك مع آخرين في جريمة الاتجار بالبشر عن طريق خطف الأطفال وإذاعة أخبار كاذبة.

كانت محكمة جنايات الجيزة، قد برأت الإعلامية ريهام سعيد، والمنتج الفني ورئيس تحرير والمصور، من قضية اتهامها بـ"التحريض على خطف طفلين".

وقضت المحكمة بمعاقبة المعدة غرام عبد الفتاح، بالحبس سنة مع الشغل، مع إلزامها بالمصروفات، ووقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاثة سنوات، ومعاقبة الوسيط 5 سنوات .

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