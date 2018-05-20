زين الدين يطالب الحكومة بتوفير السلع التموينية للفقراء برمضان

20 مايو 2018 - 12:57 م

ناشد وجدى زين الدين، الكاتب الصحفى، الحكومة المصرية متمثلة فى وزارة التموين والدفاع بسرعة توفير كل السلع التموينية، قائلاً: "الحماية الحقيقية لمحدودي الدخل والفقراء تقتضى عرض المزيد من السلع بالأسعار المعتدلة التي تناسب حالة الناس، ويجب أن يزداد معدل الطرح لكل أنواع السلع، وحتى بعد شهر رمضان المبارك، ولو فعلت الدولة هذا تضمن تمامًا أن تقضى على أي جشع يمارسه هؤلاء التجار".

وأضاف زين الدين خلال مقاله الذي نشر بالوفد تحت عنوان "ضربة قاصمة للتجار الجشعين" أنه لا يخفى على أحد الدور الذي تقوم به وزارة التموين من خلال المنافذ المختلفة، بهدف التصدى لآليات السوق التى لا تعرف الرحمة، وكذلك يقوم جهاز الخدمة الوطنية بدور فعال وبارز في هذا الشأن، من خلال طرح العديد من السلع التي يحتاجها المواطن.

واستكمل: "منافسة الحكومة في السوق الحر، تعد ضمانة وحماية حقيقية للمواطن، واللافت للأنظار أنه خلال الأيام الماضية تم طرح سلع بنصف قيمتها من المعروض لدى التجار، ولا يعنى ذلك أن الحكومة تخسر فى هذه السلع، وإنما يؤكد أن هناك ممارسات جشع يمارسها التجار".