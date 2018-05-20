ضبط 71 طن سلع مدعمة فى بنى سويف

20 مايو 2018 - 12:27 م

شنت مباحث التموين بمديرية أمن بني سويف بقيادة المقدم محمد محفوظ حملة مكبرة، أسفرت عن ضبط 71 طنًا و367 كيلو جرامًا سلع مدعمة شملت 570 طن سكر تموينى، 5.500 طن ألبان، 14.750 طن دقيق بلدى مدعم، 3 أطنان أسمدة زراعية مدعمة، طن و600 قمر الدين وزبيب، 12 طنًا و892 لحوم ودواجن، 5 أطنان و541 زيت طعام، 22.470 طن غاز صب، طن أسمنت، 378 ك لحوم بلدية، 30 ك عسل، 235 ك أرز، 740 ك سردين مملح، 300 لتر سولار، 200 ك جبنة، 72 ك سجق، 45 ك برجر، وتحصيل 6030 جنيهًا، من خلال تنفيذ 64 حكم جرامات.

وتم تحرير 428 قضية منها 6 قضايا تجميع دقيق بلدى مدعم، قضية بيع بأزيد من السعر، 123 قضية عدم إعلان عن الأسعار، 47 قضية إدارة منشأة دون ترخيص، 111 قضايا عدم حمل شهادة صحية، 7 قضايا تصرف فى حصة الدقيق، 12 قضية عرض وبيع سردين مملح غير صالح لاستخدام، 3 قضايا تجميع أسمدة زراعية مدعمة، 14 قضية حيازة سلع منتهية الصلاحية، 6 قضية حيازة سلع مجهولة المصدر، قضية حيازة أدوية مجهولة المصدر، 8 قضايا حيازة وبيع لحوم وكبدة غير صالحة، إضافة إلى لتحرير 5 قضايا حيازة ألبان مجهولة المصدر وغير صالحة، 4 قضايا عرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجزر، قضية حيازة وبيع سكر تموين ناقص الوزن، 12 قضايا عدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد، 7 قضايا عدم تغطية اللحوم بالشاش، 4 قضايا غلق المحل أثناء المواعيد الرسمية، 19 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن، 3 قضايا توقف عن الإنتاج، 8 قضايا عدم تجديد السجل التجارى، 5 قضايا استخدام أكياس سوداء، 10 قضايا إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، قضية عدم الإعلان عن قانون حماية المستهلك، قضيتين حيازة أسمنت دون فواتير، إدارة مصنع عصير بدون ترخيص وتقليد علامات تقليدية، قضية حيازة أرز دون فواتير ومستندات، قضية حيازة أدوية في غير الأماكن المرخص لها، وقضيتين تجميع زيت تمويني مدعم، قضيتين لتجميع أسطوانات بوتاجاز صغيرة الحجم وكبيرة، قضية حيازة لانشون غير صالح، قضية إدارة مصنع مستحضرات تجميل بدون ترخيص وحيازة سلع مجهولة المصدر، قضية تجميع سكر تموينى مدعم.