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هدوء فى اليوم الثانى لامتحانات الدبلومات الفنية ببنى سويف

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بنى سويف
بنى سويف

مصطفى البحار

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واصل طلاب الدبلومات الفنية "التعليم التجاري - الفندقي - الزراعي - الصناعي" بمحافظة بنى سويف امتحاناتهم لليوم الثاني فى هدوء تام أمام 74 لجنة فى عدد من المواد الدراسية حسب نوعية الشعبة على رأسها مادة مبادئ قانون العقوبات لشعبة التجارة ومحاسبة المستشفيات والمحاسبة فى الشركات المساهمة لطلاب مدارس التعليم والتدريب الفنى المهنى المزدوج وإعادة التأمين والمحاسبة الحديثة والمراجعة فى البنوك لطلاب شعبة التجارى نظام الـ5 سنوات إضافة إلى مجموعة من المواد الأخرى حسب النوعية والتخصص.

فيما أعلنت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم عدم تلقيها أى شكاوى فى اليوم الثانى لامتحانات الدبلومات الفنية على مستوى إدارات المحافظة السبعة، وأكد محمد حسام الدين وكيل وزارة التربية والتعليم أن اليوم الثانى من امتحانات الدبلومات الفنية مر بدون أي شكاوى مشددًا على تواجد الأمن على مراكز توزيع الأسئلة الرئيسية والفرعية وخارج اللجان.

 ولفتت إلى توافر المراوح داخل اللجان نظرًا لارتفاع درجات الحرارة وتوافر سيارات إسعاف تحسبًا لإصابة بعض الطلاب بحالة إغماء لتأديتهم الامتحانات وهم صيام. وأشار وكيل الوزارة إلى أنه يتابع سير الامتحانات من خلال غرفة عمليات المديرية وتذليل العقبات والتأكد على راحة الطلاب.

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