اتحاد الكرة يعلن موقفه من شروط "كوبر" للتجديد

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راتب

هانى ابو ريدة

التجديد

اتحاد الكرة كوبر

وافق المهندس هانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، على شروط الأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى لمنتخب مصر، من أجل تجديد تعاقده مع الفراعنة.

وطلب «كوبر» زيادة راتبه من 90 ألف دولار إلى 200 ألف دولار، ومن المقرر أن يصل محامى المدير الفنى خلال ساعات لوضع الرتوش الأخيرة على تجديد العقد.

من جانبه، أكد هانى أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، أن محامى الأرجنتينى سيصل خلال ساعات لحسم ملف تجديده خلال يومين، وقال «أبوريدة» إنه سيتم التجديد للجهاز الفنى للمنتخب بالكامل خلال فترة معسكر الكويت، خاصة أن الجهاز نجح فى مهمته، بالإضافة إلى أن هذا الأمر يحافظ على تركيز اللاعبين قبل المونديال.

من ناحية أخرى، يتابع الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر، مباراة الأهلى والمصرى التى تنطلق فى العاشرة مساء اليوم على استاد برج العرب، ضمن مؤجلات بطولة الدورى الممتاز، للوقوف على مستوى اللاعبين المنضمين قبل ودية الكويت المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب الأخير ضمن الاستعدادات لكأس العالم بروسيا يونيو المقبل.

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