عيب قاتل فى السيارات التي تعمل بدون مفتاح

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وكالات

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كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير لها عن أنه تم تسجيل عدد من حالات الاختناق الناتجة عن انبعاثات من محركات هذه السيارات التي تستغني عن المفتاح التقليدي وتعمل بزر إلكتروني بديل.

وكشف التقرير عن رقم صادم لعدد الوفيات لسائقي السيارات الحديثة التي لا تستخدم مفتاح تشغيل، وصل لـ28 على الأقل ماتوا جراء التسمم من انبعاثات المحرك.

وأشار إلى أن 28 شخصًا قتلوا بالإضافة إلى إصابة 45 آخرين، منذ عام 2006 في الولايات المتحدة فقط، إثر تسممهم بانبعاثات المحركات، بسبب نسيانهم إطفاء زر تشغيل المحرك.

وتعمل غالبية السيارات الحديثة بنظام يعمل بزر تشغيل، عوضا عن مفتاح السيارة الكلاسيكي، الذي يدور المحرك.

ووفقا للإحصائية فإن هذا الأمر عرض الكثير من السائقين لنسيان إطفاء السيارة وتركها تعمل، مما يعرضهم للتسمم بعد العودة إليها، بسبب انبعاثات غاز أول أكسيد الكربون السام.

ويقوم عدد من وحدات الدفاع المدني في الولايات المتحدة، بنشر ملصقات توعي السائقين بإطفاء المحركات، ومخاطر الغاز السام.

وقالت شركة «تويوتا» للسيارات في بيان لها إن «منظومة زر التشغيل في سيارات تويوتا تتوافق مع مواصفات الهيئة الفيدرالية للمحركات، وتوفر مراحل عدة تنبيهية في حال استمرار المحرك بالعمل عند مغادرة السائق».

ومن الأمثلة على الحوادث القاتلة، قاد فريد شوب سيارته من نوع تويوتا إلى مرآبه الخاص، ونسي إغلاق المحرك. ووجدته الشرطة قتيلا في اليوم التالي، داخل منزله، بعد أن تعرض للتسمم من انبعاثات أول أكسيد الكربون التي غطت منزله من الداخل.

وتكررت حالات الوفاة بسبب السيارات الواقفة في المرآب بمحرك يعمل، في مدن أخرى بالولايات المتحدة.


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