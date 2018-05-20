فرجانى: تهديدات أمريكية بتدمير النووى بكوريا الشمالية

20 مايو 2018 - 11:07 ص

قال نادر فرجانى، خبير الاقتصاد الدولى، إن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت فى الضغط على كوريا الشمالية من أجل نهب ثرواتها النووية وتقديم خيارين لها إما الاستسلام لهذه الخطة أو التسليم مقابل دفع الأموال.

وقال فرجانى خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن بيونج يانج العاصمة الكورية تلقت إنذارًا نهائيًا جديدًا بإخراج أسلحتها النووية والمواد الانشطارية والصواريخ من البلاد عن طريق البحر في غضون شهرين بعد اجتماع زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونج أون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف قائلاً: "وفقًا لوزير الخارجية الأمريكية مايكل بومبيو، سيتم السماح للقطاع الخاص في أمريكا بالمشاركة في إحياء اقتصاد الشمال لكن الشرط لن يكون فقط تفكيك البرنامج النووي، إنما وإرسال مكوناته إلى المركز الأمريكي للأبحاث النووية بالإضافة إلى ذلك، يطالب الأمريكيون بتدمير جميع البيانات التقنية المتعلقة بالأسلحة النووية، وترحيل ما يقرب من 10 آلاف عالم نووي إلى الخارج.

منطق الإدارة الأمريكية أنه إذا لم يتم تدمير المعرفة المتراكمة، فإن الشمال سيكون قادرًا على مواصلة البحث سرًا واستئناف البرنامج النووي في وقت قصير. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن من بيع أسرار نووية إلى دول أخرى أو مجموعات إرهابية".

وتابع مستكملاً: "ردة فعل كوريا الديمقراطية على هذا الطلب لا تزال مجهولة كانت بيونج يانج، اقترحت بالفعل تدمير موقع "بونجيري" للتجارب النووية ودعت صحفيين أجانب لمتابعة ذلك. وربما يمكن أن تقبل بإخراج بعض الصواريخ، بعيدة المدى على الأقل، وإغلاق المنشآت ذات الصلة بإنتاجها، وربما إخراج مواد انشطارية جزئيا أو وضعها تحت الرقابة الدولية من أجل استخدامها في صناعة الطاقة الكهربائية ".