» سؤال جرىء من بسمة وهبة لـ سمير صبرى

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أحرجت الإعلامية بسمة وهبة، الفنان سمير صبري، بسؤالها قائلة: "الناس كانت قالت إنك ملكش في الستات بسبب عدم زواجك".

ورد "صبري"، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" قائلا: "شائعات مصدرها الحاقدون، وخلي إللي يقول يقول، بسمع الشائعات من هنا وأخرجها من هنا"، موضحًا أنه كان له علاقات كثيرة مع نجمات من الوسط الفني، ولكن لم يعلن عنها.

وتابع: "الفاشل يحاول إفشال الناجح في المجتمع الشرقي عن طريق الشائعات".

ونوه بأنه قلد الراحل محمد عبد الوهاب، عندما نصحه، قائلًا: "اوعى تسمع حد بيجيب سيرتك وتعلق عليه، سيبه يهري بينك وبين نفسه، ولو حد حدفك بطوبة اوعى توطي تاخدها، امشي وسيبه يوطي وهو عمره ما هيحصلك".

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