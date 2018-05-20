رسائل ربانية يصيغها الشيخ الشعراوي تريح القلوب

20 مايو 2018 - 10:39 ص

وجه الشيخ الشعراوي العديد من الرسائل الربانية للعباد تريح القلوب من الكثير من الهموم.

وقال في صياغته لرسائل الله: "خلقتك لإرادتي فلا تتعب وقسمت لك رزقك فلا تتعب، و ليس تعب الجسم ولكن تعب الفكر".

"فإن أنت رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودًا وإذا لم ترض فبعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش ولن تنال إلا ما قسمته لك وكنت عندي مذموما".

"خلقت السماء والأرض ولم أعي بخلقهما أيعينني رغيف عيش أسوقه لك".

"لم أنس من الرزق من عصاني فكيف بمن أطاعني"

"لا تطلب مني رزق غدٍ لأني لم أطلب منك عمل غدٍ".