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هكذا سخر "بيل جيتس" من ترامب أمام موظفيه

عرب وعالم

بيل جيتس وترامب
بيل جيتس وترامب

وكالات

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ترامب

بيل جيتس

استهزاء

موظفيه

مليندا

بثت قناة "أن بي سي" الأمريكية مقطع فيديو مسجلا  لمؤسس شركة "مايكروسوفت" الملياردير "بيل غيتس" ،  وهو يهزأ أمام موظفي مؤسسته من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأضاف غيتس الذي بات يدير جمعية إنسانية تعنى بشؤون الصحة: "التقيت بترامب مرتين، وخلال هذين اللقائين سألني ترامب عن ما إذا كانت اللقاحات سيئة لأنه يعتزم تأسيس لجنة لدراسة أعراض اللقاحات.

 وأوضح أن ترامب كان يريد معرفة الفرق بين فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب (المسبب لمرض الإيدز) وفيروس الورم الحليمي البشري وفسرت له أنه نادرا ما يكون هناك التباس بينهما.

وكشف عن أنه تفادى لقاء ترامب خلال حدث جمع بينهما قبل انتخابه رئيسا للبلاد، لافتا إلى أن ترامب "يعرف الكثير عن مظهر ابنتي "مليندا"، وهو أمر لم تحبذه زوجة بيل غيتس.
شاهد الفيديو:

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