» بـ"الزغاريد".. مخرجة مشهورة تستقبل فوزها بـ"كان"

20 مايو 2018 - 10:26 ص

عقب إعلان لجنة التحكيم بمهرجان كان السينمائي الدولي بفوز فيلم "كفر ناحوم" للمخرجة اللبنانية نادين لبكي بجائزة لجنة التحكيم، دقت القاعة بالتصفيق المستمر فيما استقبلت المخرجة الفوز بـ"بالزغاريد".

وظهر فيديو لنادين لبكي، وهي تطلق زغاريدها وسط محتشدين كانوا بالمئات، وهللوا أمس لفوزها وصفقوا مهنئين، بعد أن سبق وصفقوا طوال أكثر من 15 دقيقة عند حضورهم للفيلم الخميس الماضي.

وسريعًا انتشر الفيديو، في مواقع التواصل الاجتماعي، حتى انهالت عليها التهاني من الكثير وعلي رأسهم رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، الذي غرد على تويتر مباركًا، قائلاً: "كل لبنان يفتخر بك يا نادين".