ليفربول يستعد لـ"صفقة عربية" بـ60 مليون يورو

20 مايو 2018 - 10:12 ص

بعد النجاح الذي حققه لاعب المنتخب المصري، محمد صلاح مع ليفربول ليكون هداف الدوري الإنجليزي برصيد 32 هدفا، بات نادي ليفربول قريبًا من التعاقد من اللاعب الفرنسي من أصول جزائرية نبيل فقير، وفقًا لما ذكرت تقارير إعلامية.

وأوضح موقع "برميجهام لايف" الإنجليزي أن إدارة "الريدز" خصصت نحو 60 مليون يورو لإتمام الصفقة.

وحدد يورجن كلوب نجم وسط نادي ليون الفرنسي كهدف رئيسي للانضمام إلى فريقه بعد نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يقام في 26 مايو الجاري.

وكان فقير قال في مؤتمر صحفي، الخميس الماضي، عند ما سئل إذا كان لقاء ليون ضد نيس سيكون آخر مباراة له، فاجأب: "لا أفكر حاليًا في هذا الموضوع".

وتابع في حديثه إلى "فرانس فوتبول": "ذكرت من قبل أن أولويتي الوحيدة الآن هى تحقيق الفوز على نيس. وبعد المباراة سنرى ما يحدث".

وسجل فقير 22 هدفًا في 38 مباراة لعبها مع ناديه، وقربه بالتالي من تقديم موسم تاريخي بتأهل ليون لدوري أبطال أوروبا، حال فاز في مباراته المهمة على نيس.