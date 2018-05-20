» تعرف علي إيرادات الزفاف الملكي في بريطانيا

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وكالات

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اتجهت أنظار العالم أمس، إلى بريطانيا، لمشاهدة الزفاف الملكي، وتساءل الجميع، كم يتكلف هذا الزواج الأسطوري؟

بداية من اختيار الكعك والزهور وحتى أغطية الكراسي، يعرف أي شخص خطط في أي وقت لحفل زفاف أنه قد يكلف ثمنا باهظا، لكن عندما يتعلق الأمر بحفلات الزفاف الملكية، التي تشهد حضور شخصيات مهمة وإجراءات أمنية ومشاهد البذخ، تكون الفاتورة بالملايين، بالتالي، ماذا نعرف عن تكلفة حفل زفاف الأمير هاري وميغان ماركل؟ وما هي حصة دافعي الضرائب؟

كلفة التأمين

يقام حفل الزفاف في مدينة ويندسور. ويتوقع زيارة أكثر من 100 ألف شخص المدينة.

وأرسلت دعوات الحفل لـ 600 ضيف، بجانب 200 شخص دُعوا إلى حفل الاستقبال الذي يقيمه الزوجان في المساء.

وفوق كل ذلك، سيزور 1200 شخص من الجمهور قلعة ويندسور،وتتطلب إدارة كل هذه الأعداد تخطيطا قويا ومحكما.

ومن المؤكد تقريبا أن كلفة التأمين ستكون أكثر بنود الحفل تكلفة.

في عام 2011، أنفق 6.35 مليون جنيه إسترليني على تأمين حفل زفاف دوق ودوقة كامبريدج

ولم تعلق وزارة الداخلية عندما اتصلت بها وحدة تدقيق الوقائع في بي بي سي، قائلة إن الكشف عن تكاليف تأمين الشرطة للحفل قد تهدد "الأمن القومي".

ومع ذلك، نعرف أن شرطة العاصمة البريطانية، لندن، أنفقت 6.35 مليون جنيه إسترليني (من أموال دافعي الضرائب) لتأمين زفاف دوق ودوقة كامبريدج (الأمير وليام وكاثرين ميدلتون).

وكان ذلك استنادا إلى بيانات صدرت لوكالة برس أسوشيشن للأنباء بعد تقدمها بطلب في ظل قانون حرية تداول المعلومات.

لكن من الصعب إجراء مقارنة مباشرة مع حفل زفاف الأمير هاري وماركل، حيث أن الموقع وعدد الضيوف مختلفان.

تكاليف أخرى

ولم يعلن قصر كنزنغتون أي تفاصيل بشأن خططه للإنفاق على الزفاف، ولا يمثل ذلك في الواقع أي مفاجأة، وذلك لأن التكلفة الرسمية لزفاف الأمير وليام وكاثرين لم يكشف عنها حتى الآن.


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