  • الأحد 20 مايو 2018
  • بتوقيت مصر10:27 ص
بحث متقدم
بالصور.. صلاح يشارك فى فوز ليفربول على هدرسفيلد

ليفربول يستعد لـ"صفقة عربية" بـ60 مليون يورو

كنيسة

الكنيسة : مسلسلات رمضان تزدي الدين المسيحي‎

إمام التراويح بدون مصلين

إمام التراويح يؤدي الصلاة بدون مصلين..لهذا السبب

الدولار

أسعار الدولار اليوم فى البنوك

صفقة القرن

"أسوشيتد برس" تحدد بدقة موعد تنفيذ صفقة القرن

صلاح

صلاح يسخر بشكل لاذع من الحضري .. لماذا؟

هشام طلعت

بلبلة بسبب نبوءة اقتصادية مرعبة نُسبت لهشام طلعت مصطفى

التراويح

زلة لسان لمسيحي قال إنه يصلي التراويح تشعل "فيس بوك"

كلوب

تصريح صادم من مدرب ليفربول عن محمد صلاح

إعلان برنامج "رامز تحت الصفر"

ناقد فني يكشف معلومة هامة عن مقلب رامز

تعرف على..

أسعار الدولار اليوم فى البنوك

مال وأعمال

الدولار
الدولار

أخبار متعلقة
#

ارتفاع مفاجئ بأسعار الدولار

#

ارتفاع جديد لأسعار الدولار بالبنوك والسوق السوداء

#

ارتفاع مفاجئ بأسعار الدولار في التعاملات المسائية

#

أسعار الدولار بالبنوك الحكومية والخاصة

الدولار

أسعار

اليوم

البنوك

الجنية

استقرت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، اليوم الأحد، مسجلًا في بنك القاهرة 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

وسجلت العملة الخضراء في بنك قناة السويس 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 17.76 جنيه للشراء، و17.86 جنيه للبيع.

وبلغ الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.79 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 17.72 جنيه للشراء، و17.82 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري 17.73 جنيه للشراء، و17.82 جنيه للبيع.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل مصر دولة فقيرة بالفعل ؟

جمال سلطان

الاستثمار الاقتصادي لجسد المرأة

محمود سلطان

تهريج رامز واسفاف محمد رمضان

فراج إسماعيل

فلسطين تقول ..سنمطرها عليكم بشعلة الحجر

د. هشام الحمامي

حتى الصيام.. قرار سيادى؟!

د. حسام عقل

(لماذا لم تنزل رسالات السماء على أناس متحضرين!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف علي إيرادات الزفاف الملكي في بريطانيا
» وفاة مخطط "سايكس بيكو 2"
» خطأ إخراجي ساذج بمسلسل "نسر الصعيد" يثير سخرية كبرى
» هكذا سخر نجم مسرح مصر من زميله بعد اصطياده من رامز جلال
» الإمام الأكبر: العقيدة تكون باطلة في هذه الحالة
» آمنه نصير تكشف الحكم الشرعي للزواج في رمضان
» سمير صبري يبكي على الهواء بسبب هذا الأمر
» رمضان.. «طاقة قدر» لهؤلاء
» بالصور.. كارثة إنسانية بسبب مصاعد مستشفيات جامعة طنطا
» "حسام حسن" يكشف تفاصيل مثيرة حول طرده بنهائي الكأس
» مصرع وإصابة 3 في حادث إطلاق نار بأمريكا

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
كتاب "محمد: الرسالة والرسول"
الملك فاروق وجمال عبدالناصر والسادات ومبارك
السادات ومبارك
نادر بكار
حلاقة "مدينة نصر"