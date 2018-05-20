أسعار الدولار اليوم فى البنوك

20 مايو 2018 - 09:51 ص

استقرت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، اليوم الأحد، مسجلًا في بنك القاهرة 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

وسجلت العملة الخضراء في بنك قناة السويس 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 17.76 جنيه للشراء، و17.86 جنيه للبيع.

وبلغ الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.79 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 17.72 جنيه للشراء، و17.82 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري 17.73 جنيه للشراء، و17.82 جنيه للبيع.