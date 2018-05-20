» خطأ إخراجي ساذج بمسلسل "نسر الصعيد" يثير سخرية كبرى

20 مايو 2018 - 08:09 ص

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعض الصور الملتقطة من الحلقة الثالثة لمسلسل "نسر الصعيد" الذي يقوم ببطولته محمد رمضان ، حيث احتوت الحلقة على خطأ ساذج لم يمر مرور الكرام .



ويظهر "رمضان" في المسلسل وهو يحاول القفز من على كوبري ، ولكن ظهر في الخلفية بعض الناس يتجمعون أثناء تصوير المشهد بينما يقوم فريق المسلسل بمنعهم لعدم الظهور في الكادر .



في المشهد الأول ظهر الكوبري وبه السيارات ، بينما بعدها ظهر الكوبري فارغا تماما.



