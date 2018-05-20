زلة لسان لمسيحي قال إنه يصلي التراويح تشعل "فيس بوك"

20 مايو 2018 - 06:12 ص

اندلعت موجة من الجدل والسخرية بعد إعلان مسيحي مصري عن قيامه بتأدية صلاح التراويح ، قبل أن يرد عليه مسيحي آخر وتتحول المزحة إلى أزمة .



وتداول نشطاء على نطاق واسع صورة لتدوينة كتبها شاب مسيحي يدعى "مينا فريد" ، قال فيها : "بصلي التراويح وواحد بيصلي جنبي كل ما يسجد بيدعي إن آلاء متتخطبش لحد غيره .. 11 ركعة نفسه آلاء متتخطبش لحد غيره ".



و رد عليه مسيحي آخر قائلًا : "أبونا شاف البوست وبيدور عليك ولو عتر فيك هيفلقك ".



وقال نشطاء تعليقا على الواقعة إن الشاب المذكور قام بنسخ دعابة يتناقلها المسلمون دون أن يذكر مصدرها فبدى وكأنه ذهب لصلاة التراويح بالفعل ، مما حول المزحة إلى مشكلة ".









