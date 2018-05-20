تصريح صادم من مدرب ليفربول عن محمد صلاح

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يورجن كلوب

صلاح

قلل يورجن كلوب - المدير الفني لفريق ليفربول - من إمكانية مقارنة نجمنا المصري محمد صلاح بكريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد ، ملمحًا أن المقارنة ليست في صالح صلاح .

وقال كلوب تعليقا على المقارنة بين النجمين : "محمد صلاح قدم موسمًا رائعًا ، لكن رونالدو قدم 15 موسم بنفس هذا المستوى الرائع وسجل ما يقارب 47 ألف هدفا .. ويحقق أرقامًا مجنونة ".

وأضاف: "ميسي و رونالدو دائمًا ما يتواجدا في الأوقات الصعبة واللحظات الأخيرة ليصنعا الفارق .. وهذا أصعب شيء في كرة القدم".

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