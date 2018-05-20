أول تعليق لـ"عمرو خالد" على أزمة إعلان "الفراخ"

20 مايو 2018 - 02:54 ص

اعتذر الدكتور عمرو خالد، الداعية الإسلامي، عن ما فهم خطأ في الفيديو الذي انتشر في الفترة الأخيرة، والخاص بـ"دجاج الوطنية"والذي سبب الكثير من اللغط في الوسط الإعلامى ومواقع التواصل.



وأضاف خلال بيان أصدره أنه لا يمكن أبدًا أن يستغل الدين فى الترويج لمنتج بعينه فهذا "غلط وغير مقبول"، مؤكدًا أنه لن يعطي مبررات على ذلك بقوله "أنا مش حدي مبررات وأقول إن الشركة دي وقف خيري يعنى كل شغلها عبارة عن أعمال خيرية وموجه للأعمال الخيرية، ولا أقول إن كلامى اجتزئ من مكانه لأنى أتحمل الخطأ كاملاً وأنا المسئول عنه".

وشكر الداعية في ختام البيان كل من دافع عنه وأحسن الظن به قائلاً:"الحقيقة أنا بقالى عشرين سنة شغال، العشرين سنة دي فيها إنجازات وفيها أخطاء؛ لأننى بشر أصيب وأخطئ. والله أعلم بنيتى اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتى وقلة حيلتى وهوانى على الناس، لكنني أشكر كل الناس اللى ردت غيبتى ودافعت عنى وأحسنت الظن بى ..ألف شكر ليهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".