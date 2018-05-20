أول رد من «ON» على أزمة «أبو عمر المصري» مع السودان

20 مايو 2018 - 12:18 ص

أصدرت شبكة قنوات "أون"، بيانًا مساء اليوم، السبت؛ تعقيبًا على بيان وزارة الخارجية السودانية واستدعائها للسفير المصري في الخرطوم.

وأوضحت الشبكة، أن المسلسل تم كتابته من وحي خيال مؤلفه، ولم يحتوِ على مشاهد أو تلميحات للدولة السودانية أو حكومتها أو الشعب السوداني الشقيق، مؤكدة "المسلسل لا يمت بصلة لمواقف الدولة المصرية".

وشددت الشبكة، في بيانها، على أن المسلسل لم يتطرق إلى دولة السودان، مشيرة إلى أن "الفن يقرب الشعوب ولا يبعدها، وأن إدارة الشبكة تعلم خصوصية العلاقات المصرية السودانية، وأهمية الشراكة الإستراتيجية بين البلدين وأهمية تعزيز وترسيخ علاقات الأخوة، وتعظيم مساحات التعاون المشترك، بما يليق بطموحات الشعبين، ويتسق مع ما يجمعهما من تاريخ وعلاقات وطيدة، اجتماعية وثقافية وأيضاً سياسية وأمنية واقتصادية".



