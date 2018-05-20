محمد صلاح.. يلعب.. وغيره «يكسب»

20 مايو 2018 - 12:00 ص

«تمر صلاح وفوانيسه وزينته».. و«مجات» تحمل صورة الفرعون المصرى.. وبوسترات ورقية تزين المحال التجارية



أصبح محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، "أيقونة" السعادة والبهجة للمصريين، حتى بات اللاعب الذي صعد بالفراعنة لأول مرة إلى المونديال منذ 28 عامًا علامة تجارية للعديد من السلع والمنتجات في الأسواق المصرية، تفاؤلاً به.

وأطلق تجار البلح اسم "صلاح" على أجود أنوع التمور، ويتراوح سعره بين 30 إلى 35 جنيهًا، والفانوس الذي يحمل صورته هو الأغلى سعرًا، ويتراوح ما بين 250 إلى 350 جنيهًا، إلى جانب وضع صورته على قماش الخيامية بسعر يتراوح ما بين 50إلى 200 جنيه، وكذلك مساند أو مخدات ممتلئة بالفايبر مغلفة بالخيامية المطبوع عليها صورة، الدستة منها 12 قطعة بـ 216.





ويوجد مجسم كاوتشى بشكل صلاح، وبوستر كرتونى مزين بالأشكال الرمضانية، ومفرش من قماش الخيامية يحمل صورة صلاح والحضرى بـ 40 جنيهًا، كما توجد زينة محمد صلاح، على هيئة مثلثات، وأكواب من الفخار مطلية باللون الأبيض عليها صورته وبجانبها صورة لفانوس الواحدة منها مقدرة بـ 35 جنيه.





وفى السيدة زينب توجد حقيبة كبيرة تحتوى على فانوس محمد صلاح ولافتة كرتونية مجسمة إلى جانب زينة صلاح تباع بـ 280 جنيه، بينما يوجد فانوس كبير الحجم مغطى بصور صلاح المطبوعة على القماش الخيامى وبلغ سعره 400 جنيه.

فى محال بيع الأدوات المنزلية بإمبابة تباع "مجات" زجاجية منقوش عليها صورة صلاح والعلم المصرى وأخرى مكتوب عليها "كأس العالم فى روسيا" إلى جانب صورة اللاعب المحترف، وتباع منها الدستة 6 قطع بـ24جنيهًا وكثير من المحال هناك تزين بها واجهتها وعرض منتجاتها.

وتباع صور صلاح فى المكتبات بجميع الأحجام، فضلاً عن استخدام البوسترات على أبواب المحال والمتاجر وبشكل خاص لدى أصحاب المحال التجارية وصالونات الحلاقة الخاصة بالرجال وبشكل محدد فى المناطق الشعبية.

وفى منطقتى الموسكى وإمبابة، تباع "تى شيرتات" عليها صور صلاح، تباع للأطفال بسعر يتراوح ما بين 85 إلى 95 جنيه، وللكبار بـ 120 جنيهًا.

ليس غريبًا أن توضع صور محمد صلاح على الحقائب الجلدية للرجال والشنط البلاستيكية، ومنها شكل الـcross التى يتم ارتدائها مثل علامة الـ x من أعلى الكتف إلى أسفل الجانب الأمامى للجسم وتباع بـ 35 جنيهًا فى العتبة وإمبابة وبـ 40 جنيهًا فى الدقى.





أما "الشنط البلاستيكية تباع لدى تجار الجملة وفى أشكال مختلفة وتباع بالكيلو وهى بين الخامة القوية والرفيعة ومنها المدون عليها باللغة الإنجليزيةthe king salah و the best in Africa باللغة العبرية أيضًا مدون عليها " مو صلاح".

طرحت شركة "فودافون" لخدمات المحمول، إعلانًا جديدًا لها، يظهر خلاله محمد صلاح تدور فكرته حول قدرته على أن يجمع حوله الشعب المصرى كله، ويجعلهم مؤمنين به وبقدراته وواثقين فى نجاحه طوال الوقت.





وانتشرت جرافيتى محمد صلاح على بعض الجدران والحوائط، ومنها جرافيتى بإحدى المستشفيات بالمنصورة لدعوة اللاعب لزيارتها، بعد تبرعه لأعمال الخير، ومنها إنشاء معهد دينى أزهرى بمبلغ 8 ملايين جنيه مصري، ووحدة حضانات ووحدة تنفس اصطناعى بمسقط رأسه وتخصيص رواتب شهرية للفقراء وتطوير فصول مدرسته الابتدائية وإنشاء مسجد داخلها، بخلاف التبرع لدعم أسر اللاعبين القدامى ودعم المساهمة فى علاج مرضى التهاب الكبد الوبائى والتبرع بـ12 مليون جنيه لمستشفى سرطان الأطفال 57357 لشراء جهاز زرع نخاع العظام.

يقول دكتور جمال فرويز، خبير الطب النفسى، إن "صلاح تحول إلى أيقونة شعبية فى مصر وعلى الرغم من أنه مثال يحتذى بأفعاله إلا أن توجه الشعب لاستغلاله فى كل شىء يشير لدلالتين، الأولى الدلالة المؤسفة، وهى أن نرى صلاح فى كل مكان نذهب إليه هذا يدل على انحدار ثقافى واجتماعى وتربوى وسياسى وليس إنجاز نتباهى به، فهذا الأمر إشارة على غياب وعى وإدراك بأهمية قضايا أخرى معيشية يجب الاهتمام بها ومراعاة الوسطية فى انجراف المشاعر تجاه حب شخص".



وأضاف لـ «المصريون»: "الشعب المصرى مغرم بـخبار الرياضة بشكل غير منطقى، كما حدث ما بين عامي 2006 إلى 2010، بعد أن فاز المنتخب المصرى بأكثر من لقب قاري، في الوقت الذي كانت تحتفل فيه شعوب دول أخرى باختراعات ومكاسب على المستوى السياسى والاقتصادى.

ورأى أن "الدلالة الأخرى فى ظاهرة صلاح، هى إيجابية لأنه مثال يقتدى به فى الأخلاق الحسنة والسلوك القويم وضبط النفس الشديد ومتدين وغير متطرف".