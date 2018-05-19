زواج الأمير "هاري" يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

خالد الشرقاوي
سيطر حفل زواج الأمير البريطاني هاري، والأميرة ميجان ماركل، على اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وعلى المستوى العالمي.
ففي مراسم زفاف ملكي، أُعلن رسميًا عن زواج الأمير هاري والأميرة ميجان، بعدما تبادل الثنائي العهود والخواتم خلال مراسم أضف بريق هوليوود على عائلة مالكة يمتد تاريخها لألف عام.
وغردت ناشطة تدعى "حنان مساعد" قائلة: "الأمير هاري فرض على أهله "التقليدين جداً" الزواج من الممثلة الأمريكية ميغان ماركل، فهي مطلقة، وتكبره بثلاث سنوات، ممثلة، وليست من أصله ولا فصله، ورُغم هذا تزوجها ولم يقف أمام ارداته أي معوق..درس مهم لكل من يتحجج بالظروف والعوائق. #الزفاف_الملكي".
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