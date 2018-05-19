بالفيديو.. إينتراخت فرانكفورت بطلًا لكأس ألمانيا

19 مايو 2018 - 10:44 م

تُوج فريق إينتراخت فرانكفورت بلقب كأس ألمانيا للمرة الخامسة فى تاريخه، عقب الفوز على بايرن ميونخ، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، على الملعب الأولمبى بالعاصمة برلين، فى المباراة النهائية للبطولة.

جاء هدف التقدم لصالح إينتراخت فرانكفورت فى الدقيقة 11 عن طريق الكرواتى أنتى ريبيتش، وتعادل روبرت ليفاندوفسكى لبايرن ميونخ فى الدقيقة 53، ليظل التعادل 1 /1 سيد الموقف حتى الدقائق العشر الأخيرة.

ونجح أنتى ريبيتش فى تسجيل هدف الفوز الغالى والهدف الثانى له فى الدقيقة 82 من عمر المباراة، بعدما استغل سرعته الفائقة للهروب من رقابة مدافعى بايرن ميونخ، وتسديد الكرة قبل أن يصل لها سفين أولريتش حارس البايرن.

ولم يحتسب الهدف على الفور بل استعان الحكم فيليكس زفاير بتقنية الفيديو، بعدما أشار لاعبو بايرن ميونخ إلى وجود لمسة يد على النجم الغانى كيفين برينس بواتينج، إلا أن الحكم احستب الهدف صحيحاً فى النهاية.

وقبل نهاية المباراة بلحظات قليلة طالب لاعبو بايرن ميونخ بركلة جزاء بعدما تعرض خافى مارتينيز لعرقلة داخل المنقطة، ليلجأ الحكم لتقنية الفيديو ولكنه لم يحتسب الركلة، ولكن المثير أن لاعبو فرانفكورت استغلوا الأمر للقيام بهجمة مرتدة سريعة مستغلين تواجد الحارس أولريتش خارج مرماه حيث كان يشارك فى الهجمة الأخيرة للبايرن، ليأتى الهدف الثالث لفرانكفورت عن طريق ميات جاتشينوفيتش.

بهذا الفوز حصد إينتراخت فرانكفورت لقب كأس ألمانيا بعدما خسر المباراة النهائية أمام بوروسيا دورتموند فى العام الماضى، كما أنها البطولة الأولى له منذ عام 1988، عندما فاز باللقب على حساب بوخوم.

وتعد البطولة هى الخامسة لفرانكفورت بعد أعوام 1974، 1975، 1981 و1988، علماً بأنه خسر النهائى فى أعوام 1964 ، 2006 و 2017.

