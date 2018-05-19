مصرع وإصابة 17 في حادث تصادم بطريق الإسكندرية الصحراوي

19 مايو 2018 - 09:41 م

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم، وفاة 2 وإصابة 15 آخرين فى حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى نقل، بطريق الإسكندرية رشيد الصحراوى، اتجاه رشيد - مركز كفر الدوار، محافظة البحيرة.

وبحسب البيان الذي صدر اليوم، أكد أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ9 سيارات إسعاف مجهزة نقلت حالتي الوفاة والمصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام.

وأشار البيان إلى أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسور بالساق، والفقرات العنقية، وكسور وجروح قطعية وسحجات وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكداً أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.



