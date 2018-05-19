«حمودي» يعلن جاهزيته لمباراة المصري

19 مايو 2018 - 09:34 م

أعلن أحمد حمودى، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزيته لمباراة المصري، المقرر لها غدًا، الأحد، في ختام مباريات الفريقين بمسابقة الدوري العام.

وخرج أحمد حمودي من مران فريقه أمس للإصابة بعد كرة مشتركة مع زميله بالفريق إسلام محارب.

وأكد الدكتور خالد محمود أن إصابة حمودى كانت عبارة عن كدمة بسيطة لن تمنعه من مباراة المصرى المُقرر لها العاشرة من مساء غدٍ، الأحد، ببرج العرب والمؤجلة من الجولة الـ28 للدوري.