» السعودية تعترض صاروخًا باليستيًا

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صاروخ باليستي

تحالف دعم الشرعية

اعتراض

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت ودمرت صاروخًا باليستيًا أطلقته الميليشيات الحوثية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة مساء اليوم، السبت.

وقال العقيد المالكي، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، "إن قوات الدفاع الجوي السعودي رصدت صاروخًا آخر سقط في صحراء غير آهلة بالسكان، ولم ينتج عنه أي أضرار حتى وقت إصدار البيان".

وأضاف أن الصاروخين كانا باتجاه مدينة (خميس مشيط)، وتم إطلاقهما بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية الآهلة بالسكان، مشيرًا إلى أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيات الحوثية يهدد أمن المملكة العربية السعودية، كما يهدد الأمن الإقليمي والدولي، فضلًا عن أن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفًا للقانون الدولي الإنساني.



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