بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وفياريال

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المصريون
يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.
ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة ريال مدريد وفياريال
شاهد المباراة ..
فجر
03:25
شروق
05:02
ظهر
11:56
عصر
15:35
مغرب
18:51
عشاء
20:21