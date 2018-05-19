هجوم ناري لـ«مرتضى» على رئيس سموحة

19 مايو 2018 - 09:04 م

شنّ مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجومًا ناريًا ضد فرج عامر، رئيس سموحة، بعد قيامه بتضليل أعضاء الجمعية العمومية لناديه، على حد قوله.

ونشر الموقع الرسمى لنادى الزمالك، بيانًا من مرتضى منصور حول الأمر، وجاء كالتالي: «تساءل المستشار مرتضى منصور إذا كان ما يدعيه عامر صحيحًا فلماذا سبقنى على العشاء وانتظرني ومعه بعض أعضاء مجلس إدارته لمدة ساعة حتى أذهب إلى بيتى وأخدت حمام وألحق بهم وإذا كنا متخاصمين لماذا قبل دعوتى له فربما ذلك حدث لأنك لا تملك دفع ثمن العشاء أو أنك تعتقد أننى أقمت مائدة رحمن فى إسكندرية قبل شهر رمضان للمساكين والغلابة».

وتابع: كل هذا يجوز لكن الأكيد أن أخويا فرج فقد صوابه بعد الهزيمة الموجعة التي أخرجته عن شعوره هو والمخبول اللى كان يسعى لإفساد حفل المراسم وتسليم الكأس لولا تدخل المهندس هانى أبو ريدة كان زمانى معلقه من رجليه على باب سموحة.

وتعجب مرتضى منصور من ادعاء "عامر"، بأن النائب صلاح عيسى هو الذي وجه له دعوة العشاء، قائلاً: "يا راجل صديقى النائب صلاح عيسى محطش إيده فى جيبه أصلاً وأنت وهو شايفين النائب أحمد مرتضى منصور وهو بيحاسب صاحب المطعم.. والله عيب يا أخى وإحنا ضيوف عندكم فى الإسكندرية البلد اللى أهلها مشهور عنهم الكرم طب كنتم ادفعوا ثمن العيش والسلطة وأنا ادفع باقى الحساب لكن كلكم كنتم حاطين إيديكم فى الجبس وجيوبكم مشمعنها بالشمع الأحمر".