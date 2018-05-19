» تشيلسي بطلًا لكأس الاتحاد الإنجليزي

19 مايو 2018 - 08:23 م

حصل فريق تشيلسى على لقب بطولة كأس الاتحاد الإنجليزى للمرة الثامنة فى تاريخه، بعد الفوز على مانشستر يونايتد، بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب "ويمبلي"، فى نهائى البطولة.

سجل البلجيكى إيدين هازارد هدف الفوز لصالح تشيلسى فى الدقيقة 22 من زمن المباراة عن طريق ركلة جزاء.

ونجح المدرب الإيطالى أنطونيو كونتى، فى قيادة تشيلسى لحصد اللقب الوحيد فى الموسم الحالى خاصة بعدما احتل المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزي.

وتعد هذه المرة هى الثامنة فى تاريخ تشيلسى التى يحصد فيها لقب كأس الاتحاد الإنجليزى، بعدما سبقها 7 مرات أعوام " 1970، 1997، 2000، 2007، 2009، 2010، 2012".

وعوض تشيلسى خسارته للقب فى الموسم الماضى 2016/2017 أمام أرسنال، بهدفين مقابل هدف.

وكان مانشستر يونايتد حجز مقعده فى نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى بعدما تغلب على توتنهام بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الدور نصف النهائى، بينما تأهل تشيلسى بعد فوزه على ساوثهامبتون بهدفين دون مقابل.