» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي

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الحياة السياسية

العدد
العدد

المصريون ـ متابعات

تنشر جريدة "المصريون" فى عددها الأسبوعي، عددًا من التحقيقات والتقارير حول موضوعات شائكة تعج بها مختلف المجالات الحياتية فى مصر.

وننشر فى عدد الغد " هل يتحالف جمال مبارك والإخوان؟"، كذلك " مؤرخ بريطانى يفضح بطولات «الموساد» المزيفة فى مصر"، كما ننشر " السيسى يتفوق على «مبارك» و«مرسى» بـ7 قرارات جريئة".

وننشر أيضًا " لماذا قال الشعراوى عن أحمد شوقى: رضى الله عنه؟"، وكذلك " قائمة العفو الرئاسى: ترحيب إخوانى.. تحفظ يسارى"، وأيضًا "«باشاوات» الرياضة المصرية.. حكاية ضباط الجيش والشرطة فى الملاعب".

** وتقرأ فى العدد أيضًا عددًا من الموضوعات بعناوين: ـ

ـ الإخوان للتيار المدنى: نحن السابقون وأنتم اللاحقون

ـ قانونيان: المصالحة ليست جريمة.. والدستور يحميها

ـ بالأسماء.. أبرز ضحايا «رامز جلال» فى رمضان

ـ كيف يقضى المساجين نهارهم وليلهم فى رمضان؟

ـ قصة قرية مصرية للنساء فقط

ـ مخاوف من انهيار «سد النهضة»

ـ هكذا واجه طيار «مصر للطيران» منع دعاء السفر

ـ بأمر البرلمان.. حرمان الإخوان من العمل «بوابين»

ـ محمد صلاح.. يلعب.. وغيره يكسب

ـ موسم الهجوم على الشعراوى

ـ أحلام صغيرة تتحول إلى إنجازات كبيرة

ـ مؤذن يقضى على التحرش بهذه الحيلة

ـ «نظمى لوقا».. مسيحى أحب النبى لدرجة العشق

ـ زواج بقرار جمهورى: تامر المصرى يتزوج لبنى السورية

ـ رؤساء مصر فى رمضان.. من تواضع للشعب رفعه

ـ رمضان.. «طاقة قدر» للغلابة والسريحة



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