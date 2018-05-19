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مرتضي منصور "فرج عامر" يضلل الجمعية العمومية لسموحة

الرياضة

مرتضي منصور
مرتضي منصور

وكالات

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الزمالك

مرتضى منصور

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فرج عامر

الكأس

أبدى مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أسفه الشديد من قيام فرج عامر رئيس سموحة بتضليل أعضاء الجمعية العمومية لناديه العريق على حد قوله.

ونشر الموقع الرسمى لنادى الزمالك بيانًا من مرتضى منصور حول الأمر وجاء كالتالى: تساءل المستشار مرتضى منصور إذا كان ما يدعيه عامر صحيحًا فلماذا سبقنى على العشاء وانتظرنى ومعه بعض أعضاء مجلس إدارته لمدة ساعة حتى أذهب إلى بيتى وأخدت حمام وألحق بهم وإذا كنا متخاصمين لماذا قبل دعوتى له فربما ذلك حدث لأنك لا تملك دفع ثمن العشاء أو أنك تعتقد أننى أقمت مائدة رحمن فى إسكندرية قبل شهر رمضان للمساكين والغلابة.

وتابع: كل هذا يجوز لكن الأكيد أن أخويا فرج فقد صوابه بعد الهزيمة الموجعة التى أخرجته عن شعوره هو والمخبول اللى كان يسعى لإفساد حفل المراسم وتسليم الكاس لولا تدخل المهندس هانى أبو ريدة كان زمانى معلقه من رجليه على باب سموحة.

وتعجب مرتضى منصور من ادعاء عامر أن النائب صلاح عيسى هو الذى وجه له دعوة العشاء قائلا: يا راجل صديقى النائب صلاح عيسى محطش إيده فى جيبه أصلاً وأنت وهو شايفين النائب أحمد مرتضى منصور وهو بيحاسب صاحب المطعم.. والله عيب يا أخى وإحنا ضيوف عندكم فى الإسكندرية البلد اللى أهلها مشهور عنهم الكرم طب كنتم ادفعوا ثمن العيش والسلطة وأنا ادفع باقى الحساب لكن كلكم كنتم حاطين إيديكم فى الجبس وجيوبكم مشمعنها بالشمع الأحمر.


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