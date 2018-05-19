  • السبت 19 مايو 2018
  • بتوقيت مصر06:21 م
بحث متقدم
ترامب ومن خلفه العلم الإيراني

قرار أمريكي جديد ضد سوريا

بالفيديو.. حشرات ذكية للعثور على الناجيين بين الأنقاض

الصحة تكشف حقيقة الحشرات القاتلة بالمعادي

حبس شرطي لتقاضيه 5 جنيهات رشوة

حبس معاون مباحث قسم أول مدينة نصر

مجلس الامن

صفعة دبلوماسية لأمريكا

رامون دياز

"دياز" مديراً فنيا للنادي الأهلي

دار ايتام

بالصور.. حفلة تعذيب لأطفال بدار أيتام "الرشاد"

صلاح ورونالدو

تهديدات بإلغاء نهائي ليفربول والريال

الامير هاري

بث مباشر.. حفل زفاف الأمير هاري على الفنانة "ماركيل"

إعلان الفراخ لعمرو خالد

شاهد.. موجة سخرية من عمرو خالد .."للصائم فرختان"

صورة الخبر

مركز دولي: "صلاح" يتفوق على كريستيانو

إحباط تهريب نصف طن حشيش إلي داخل البلاد

قضايا وحوادث

ضبط 29 عاطلا بحوزتهم 6 كيلو حشيش و7 قطع سلاح بالقليوبية
ارشيفية

عبدالراضي الزناتي

أخبار متعلقة
#

إحباط محاولة تهريب 12.5 مليون قرص مخدر داخل مصر

#

ضبط أكثر من نصف طن كوكايين بميناء الدار البيضاء

#

إحباط تهريب طن "حشيش" داخل شحنة تفاح

#

إحباط تهريب 18 طن أدوية بشرية من ميناء الإسكندرية

الداخلية

مخدرات

حشيش

ضبط

تهريب

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى إحباط محاولة تهريب 403 كيلو جرامات من مخدر الحشيش و430 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر إلى داخل البلاد .

وكانت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قد أكدت ورود حاوية مشمولها المستندى ( رسالة تفاح ) لصالح إحدى الشركات داخل البلاد والقادمة من إحدى الدول العربية ، وبداخلها شحنة كبيرة من مخدرى الحشيش والكبتاجون.

وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة، بالاشتراك مع الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد مشمول الرسالة ، أسفرت عن ضبط ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 403 كيلو جرامات ، كمية من الأقراص المخدرة لعقار الكبتاجون بلغ عددها 430 ألف قرص مخبأة داخل قوائم العبوات البلاستيك “الأقفاص” التي تحتوي ثمار التفاح .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل مصر دولة فقيرة بالفعل ؟

جمال سلطان

الاستثمار الاقتصادي لجسد المرأة

محمود سلطان

تهريج رامز واسفاف محمد رمضان

فراج إسماعيل

فلسطين تقول ..سنمطرها عليكم بشعلة الحجر

د. هشام الحمامي

حتى الصيام.. قرار سيادى؟!

د. حسام عقل

(لماذا لم تنزل رسالات السماء على أناس متحضرين!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» قرار أمريكي جديد ضد سوريا
» الصحة تكشف حقيقة الحشرات القاتلة بالمعادي
» حبس معاون مباحث قسم أول مدينة نصر
» السفير البريطاني بتركيا لن ننقل سفارتنا إلي القدس
» صفعة دبلوماسية لأمريكا
» "والي" توجه فريق التدخل السريع للتحقيق فى واقعة أيتام "الرشاد"
» ترامب: أوباما جند مخبرين فى حملتى الرئاسية
» فريق طبى ينقذ طفلا اخترق رأسه سيخ حديدي
» بالفيديو.. أجمل هدف فى "البريميرليج" بأقدام عربية
» انفجار أسطوانة غاز داخل مخبز فى بولاق
» بالفيديو.. الاعتداء علي ريم البارودي في الشارع

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • مغرب

    06:51 م

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
السادات ومبارك
نادر بكار
حلاقة "مدينة نصر"
حادث قطار الصعيد "أرشيفية"
رؤساء مصر (أرشيفية)