» حبس معاون مباحث قسم أول مدينة نصر

19 مايو 2018 - 04:23 م

أمرت نيابة مدينة نصر الكلية، بحبس معاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، واثنين آخرين من أمناء الشرطة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى في واقعة هروب ثلاثة من أعضاء «عصابة الأردنيين» والمعروفة إعلاميا بـ«مغارة علي بابا».

كشفت التحقيقات إن معاون مباحث القسم، برتبة نقيب، كلف بمأمورية امنية بترحيل المتهمين من وإلى قسم الشرطة تحت قيادته، لتأمر النيابة بحبسه واثنين من أمناء الشرطة المكلفين بحراسة المتهمين.

وتستمع النيابة لأقوال باقي أفراد عصابة «على بابا» للوقوف على الطريقة التي فر بها الجناة هاربين، كما تستمع لأقوال القوة الأمنية المكلفة بحراسة المتهمين.

يذكر أن مساء ليلة الخميس الماضي، لاذ ثلاثة متهمين من أعضاء عصابة الأردنيين بالهرب من قسم الشرطة، وسط غفلة من قوات الأمن، لتفتح النيابة تحقيقاً موسعاً في الحادث، وتقرر ضبط وإحضار المتهمين الهاربين وتفريغ كاميرات المراقبة.