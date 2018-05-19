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السفير البريطاني بتركيا لن ننقل سفارتنا إلي القدس

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السفير البريطاني بتركيا

وكالات

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فلسطين

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تركيا

القدس

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قال دومينيك تشيلكوت، السفير البريطاني لدى تركيا، إن قرار الولايات المتحدة نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، "خاطئ"، مشيرا إلى أن بلاده لن تتخذ مثل هذه الخطوة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، في أنقرة، وصف خلاله زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان للمملكة المتحدة، مؤخرا بأنها "مثمرة".

وأوضح: "كما تعلمون، على غرار الحكومة التركية، فإن وجهة نظر الحكومة البريطانية هي أننا لن ننقل سفارتنا إلى القدس، ونعتقد أنه كان من الخطأ أن يتّخذ الأمريكيون هذه الخطوة".

وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد أعلن ، في السادس من ديسمبر 2017، القدس عاصمة لإسرائيل، وقرر نقل سفارة بلاده إليها؛ قبل أن ينفذ القرار الإثنين الماضي، ما أشعل غضبًا في الأراضي الفلسطينية، وتنديدًا إسلاميًا وعربيًا ودوليًا.


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