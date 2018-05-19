مفاجأة.. بأوراق رسمية "كوبر" فى "رامز تحت الصفر"

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كوبر

رامز جلال

مجدى عبدالغنى

أعلن مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن موقف المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر من برنامج المقالب "رامز تحت الصفر" للفنان رامز جلال الذي يجسد فيه شخصية مدرب منتخب مصر.

وقال عبد الغني، في تصريحات صحفية إن كوبر وافق كتابيًا على ظهور رامز جلال بصورته وشخصيته في البرنامج، موضحًا أن المدرب الأرجنتيني ليس لديه أي أزمة في هذا الأمر من قريب أو بعيد.

وتابع أن كوبر يعلم بأن هذه البرامج ترفيهية ولا يوجد بها ما يستدعي وجود أزمة من الأساس.

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