مصرع وإصابة 16 في انقلاب سيارة بالجيزة

19 مايو 2018 - 02:30 م

لفظ 4 أشخاص أنفاسهم الأخيرة وأصيب 12 آخرون في انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بالصف في الجيزة.

ورد بلاغ لمركز شرطة الصف، من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة وسقوط متوفين ومصابين بالطريق الصحراوي الشرقي.

وتبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص قيادة محمد م.ح، 22 عاما، بالطريق الصحراوي الشرقي، اختلت عجلة القيادة بيده بسبب انفجار الإطار الأيمن ما أدى لانقلابها والتسبب في وفاته و3 آخرين من مستقلي الميكرباص، وإصابة 12 راكبًا بسحجات وكسور متفرقة بالجسم.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.