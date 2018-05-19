"دياز" مديراً فنيا للنادي الأهلي

19 مايو 2018 - 02:29 م

تواصل مسئولو النادي الأهلي مع الأرجنتيني رامون دياز خلال الساعات الماضية، لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة المقبلة خلفا للمدرب المستقيل حسام البدري.

وأعلنت مصادر مطلعة داخل النادي أن مسئولو الأهلي وافقوا على جميع شروط دياز، والمتمثلة فى إحضار 3 مدربين معه والحصول على 130 ألف دولار كراتب شهري، بخلاف راتب الجهاز المعاون.

ومن المقرر ان يتم الإعلان عن تولي "دياز" إدارة الفريق رسميا عقب لقاء المارد الأحمر والمصري البورسعيدي في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

يذكر أن رامون دياز تولى تدريب منتخب باراجوي من عام 2014 حتى 2016، ثم عين مديرًا فنيًا لنادي الهلال السعودي من عام 2016 حتى 2018.