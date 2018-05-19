تعليم المنيا: لا شكوى من صعوبة امتحانات الدبلومات

19 مايو 2018 - 01:48 م

قال محمد عزب، وكيل وزارة التعليم بالمنيا، إن الامتحانات التي بدأت اليوم لا توجد أية شكاوى من صعوبة الامتحانات على مستوى المدارس.

وبدأت اليوم السبت امتحانات دبلوم المدارس الفنية بالمنيا، وقد بلغ عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية 55 ألف طالب على مستوى المحافظة بينهم 25 ألفًا و12 طالبًا فى نظام الثلاث سنوات بالتعليم الصناعي موزعين على 49 لجنة وفى نظام الخمس سنوات ويؤدى 200 طالب الامتحانات فى لجنة واحدة وفى نظام التعليم المزدوج يؤدى 320 طالبًا بلجنة.

وأضاف عزب، أن امتحانات التعليم الزراعى نظام الثلاث سنوات يؤدى 12844 طالب الامتحانات فى 22 لجنة والمهنى ثلاث سنوات يؤدى 333 طالب وفى نظام التعليم المزدوج يؤدى 80 طالب الامتحانات فى لجنة واحدة.

وفى امتحانات التعليم التجارى نظام الثلاث سنوات يؤدى 15557 طالب الامتحانات فى 38 لجنة وفى النظام الفندقى يؤدى 75 طالب وفى نظام الخمس سنوات يؤدى 525 طالب وفى نظام التعليم المزدوج يؤدى 54 طالب الامتحانات.