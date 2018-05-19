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أول أيام امتحانات جامعة المنيا

"أبو المجد" يتفقد امتحانات التربية النوعية والتربية للطفولة المبكرة

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ابو المجد يتفقد اامتحانات
ابو المجد يتفقد اامتحانات

جمال زكى

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ابو المجد

تفقد الدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس جامعة المنيا يرافقه الدكتور مصطفي عبد النبي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، سير الامتحانات بكل من كليتي التربية النوعية، والتربية للطفولة المبكرة في أولي أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وذلك للإطمئنان علي استقرار سير العملية الامتحانية مع عدم وجود أي شكاوي طلابية.

وشدد رئيس الجامعة علي توفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء أمتحاناتهم وخاصة لعقد الامتحانات خلال شهر رمضان المبارك، مشيراً بأن الجامعة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لإنضباط الامتحانات ونجاحها، وتوفير كاميرات المراقبة داخل اللجان، مؤكداً علي تواجد استاذ المادة باللجان للرد علي استفسارات الطلاب، وعدم دخول التليفون المحمول مع الطلاب والحرص علي غلقة ووضعه علي مسافة بعيدة عن الطلاب.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتورة زينب أمين عميد كلية التربية النوعية والدكتور نبيل السيد حسن الجباس عميد كلية التربية للطفولة المبكرة ووكلاء كل كلية لشئون التعليم والطلاب.


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