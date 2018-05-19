  • السبت 19 مايو 2018
  • بتوقيت مصر03:10 م
بحث متقدم
رامون دياز

"دياز" مديراً فنيا للنادي الأهلي

دار ايتام

بالصور.. حفلة تعذيب لأطفال بدار أيتام "الرشاد"

صلاح ورونالدو

تهديدات بإلغاء نهائي ليفربول والريال

الامير هاري

بث مباشر.. حفل زفاف الأمير هاري على الفنانة "ماركيل"

إعلان الفراخ لعمرو خالد

شاهد.. موجة سخرية من عمرو خالد .."للصائم فرختان"

صورة الخبر

مركز دولي: "صلاح" يتفوق على كريستيانو

الدكتور محمد نور فرحات

فرحات للأحزاب السياسية: "اسكتوا تنعموا"

موكلي بريء بشهادة عماد متعب

صدمة جديدة لـ"متعب" من القلعة الحمراء

رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو

بالفيديو.. نتنياهو يهنئ المسلمين بقدوم رمضان

النائب مصطفى بكري

هذا الأمر سيحدث قريبا في عدد من المؤسسات القومية

في القليوبية..

ملثمان يهاجمان تاجرا ويستوليان منه على 160 ألف جنيه

قبلي وبحري

ارشيفية
ارشيفية

علي إسماعيل

أخبار متعلقة
#

القبض على نصاب السفر فى المنوفية

#

ضبط صاحب شركة استولى على 5 ملايين جنيه من المواطنين

#

حبس موظف بالمعاش للنصب على مواطنين بدعوى توظيفهم

#

القبض على صاحب شركة لنصبه على المواطنين بمليون جنيه

إكسبريس

كريستيانو

صلاح

افضل 50 لاعب في اوروبا

اهتزت مدينة الخانكة على واقع الجرائم الاستثنائية، فعلى طريقة الأفلام الأمريكية هاجم ملثمان تاجر قمح على الطريق العام، وتمكنا من السطو على حقيبته اليدوية التي أكد أنها تحتوي على مبلغ 160 ألف جنيه وفرا هاربين.

تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، بلاغًا من عبد العزيز أمين محمد 39 عامًا، تاجر قمح، يؤكد فيه استيلاء شخصين ملثمين على مبلغ 160 ألف جنيه قيمة توريد صفقة قمح، وفرا هاربين.

وتشكل فريق بحث قاده العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، وتوصلت التحريات إلى أن المجني عليه صرف مبلغ 160 ألف جنيه من البنك الأهلي بمدينة الخانكة، وعقب حصوله على الأموال استقل دراجته النارية، وأثناء سيره استوقفه شخصان ملثمين، واستوليا منه على الأموال، وضربه أحدهما بكعب طبنجة على رأسه فسقط مغشيًا عليه .

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي أمرت بسرعة ضبط وإحضار الجناة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يتبلور الغضب العربي الإسلامي من أجل القدس ؟

جمال سلطان

الاستثمار الاقتصادي لجسد المرأة

محمود سلطان

سعادة الشعب لا تحتاج لآبار بترول

فراج إسماعيل

فلسطين تقول ..سنمطرها عليكم بشعلة الحجر

د. هشام الحمامي

حتى الصيام.. قرار سيادى؟!

د. حسام عقل

(لماذا لم تنزل رسالات السماء على أناس متحضرين!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» "والي" توجه فريق التدخل السريع للتحقيق فى واقعة أيتام "الرشاد"
» ترامب: أوباما جند مخبرين فى حملتى الرئاسية
» فريق طبى ينقذ طفلا اخترق رأسه سيخ حديدي
» بالفيديو.. أجمل هدف فى "البريميرليج" بأقدام عربية
» انفجار أسطوانة غاز داخل مخبز فى بولاق
» بالفيديو.. الاعتداء علي ريم البارودي في الشارع
» قراءة القرآن في المنام "مكانة وعلو"
» تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك في "التلاعب بالبورصة"
» بالفيديو.. "توصيلة مجاني".. هدية سائق ميكروباص للركاب
» دفاع رابعة يطلب البراءة.. والقاضى: باقى مرافعة 50 متهمًا
» بالفيديو.. بكري: الدولة تواجه خطرا حقيقيا

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
السادات ومبارك
نادر بكار
حلاقة "مدينة نصر"
حادث قطار الصعيد "أرشيفية"
رؤساء مصر (أرشيفية)