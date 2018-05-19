  • السبت 19 مايو 2018
  • بتوقيت مصر03:09 م
بحث متقدم
رامون دياز

"دياز" مديراً فنيا للنادي الأهلي

دار ايتام

بالصور.. حفلة تعذيب لأطفال بدار أيتام "الرشاد"

صلاح ورونالدو

تهديدات بإلغاء نهائي ليفربول والريال

الامير هاري

بث مباشر.. حفل زفاف الأمير هاري على الفنانة "ماركيل"

إعلان الفراخ لعمرو خالد

شاهد.. موجة سخرية من عمرو خالد .."للصائم فرختان"

صورة الخبر

مركز دولي: "صلاح" يتفوق على كريستيانو

الدكتور محمد نور فرحات

فرحات للأحزاب السياسية: "اسكتوا تنعموا"

موكلي بريء بشهادة عماد متعب

صدمة جديدة لـ"متعب" من القلعة الحمراء

رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو

بالفيديو.. نتنياهو يهنئ المسلمين بقدوم رمضان

النائب مصطفى بكري

هذا الأمر سيحدث قريبا في عدد من المؤسسات القومية

ترامب: أوباما جند مخبرين فى حملتى الرئاسية

الحياة السياسية

ترامب
ترامب

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

برلمان روسيا: تصرفات أوكرانيا ضد الناخبين الروس جريمة دولية

#

"ترامب": "أنا أشد صرامة من أوباما تجاه روسيا"

#

ترامب: أنا أشد صرامة مع روسيا من أوباما

#

شاهد.. أسترالى يضرب مسلما بسبب قضية القدس

دار أيتام

غادة والى

الإسكندرية

وزيرة التضامن

منطقة السيوف

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتهاما إلى الرئيس السابق باراك أوباما، باستغلال مكتب التحقيقات الفيدرالي فى فترة حكم أوباما لتجنيد أحد المخبرين في حملته الرئاسية في 2016.

وقال ترامب على "تويتر" إن تقارير إخبارية حول المخبر المفترض، واصفًا الأمر بعملية تجسس من قبل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وإذا ثبتت صحة ذلك فإنها فضيحة أكبر من فضيحة ووترغيت".

وفي  مارس الماضى غرد ترامب على "تويتر" قائلاً: "أمر فظيع علمت للتو بأن الرئيس أوباما تنصت على خطوطي الهاتفية في برج ترمب قبيل فوزي".

وتمثل اتهامات ترامب فصلا جديدا من مساعي الرئيس الأمريكي للتشكيك في التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر حول تدخل روسي في الانتخابات.

وشبّه ترمب الأمر بفضيحة التجسس السياسي "ووترغيت" التي دفعت بالرئيس آنذاك ريتشارد نيكسون إلى الاستقالة في 1974، متهما أوباما بأنه "شخص سيء (أو مريض)".

وقال ترامب: "تفيد تقارير بأنه تم فعلا دس ممثل من مكتب التحقيقات الفيدرالي في حملتي الرئاسية لغايات سياسية،  وحصل ذلك في المراحل الأولى، وقبل مدة طويلة من تحول خدعة روسيا إلى مادة دسمة للتضليل الإعلامي. وأضاف: "إذا ثبتت صحة ذلك سيكون أكبر فضيحة سياسية في التاريخ".

ولم يعلق مكتب التحقيقات الفيدرالي على تغريدات ترامب وما إذا كان لديه فعلا مخبر يزوده بمعلومات من الداخل حول تواصل بين حملة ترامب وروسيا في 2016.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يتبلور الغضب العربي الإسلامي من أجل القدس ؟

جمال سلطان

الاستثمار الاقتصادي لجسد المرأة

محمود سلطان

سعادة الشعب لا تحتاج لآبار بترول

فراج إسماعيل

فلسطين تقول ..سنمطرها عليكم بشعلة الحجر

د. هشام الحمامي

حتى الصيام.. قرار سيادى؟!

د. حسام عقل

(لماذا لم تنزل رسالات السماء على أناس متحضرين!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» "والي" توجه فريق التدخل السريع للتحقيق فى واقعة أيتام "الرشاد"
» ترامب: أوباما جند مخبرين فى حملتى الرئاسية
» فريق طبى ينقذ طفلا اخترق رأسه سيخ حديدي
» بالفيديو.. أجمل هدف فى "البريميرليج" بأقدام عربية
» انفجار أسطوانة غاز داخل مخبز فى بولاق
» بالفيديو.. الاعتداء علي ريم البارودي في الشارع
» قراءة القرآن في المنام "مكانة وعلو"
» تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك في "التلاعب بالبورصة"
» بالفيديو.. "توصيلة مجاني".. هدية سائق ميكروباص للركاب
» دفاع رابعة يطلب البراءة.. والقاضى: باقى مرافعة 50 متهمًا
» بالفيديو.. بكري: الدولة تواجه خطرا حقيقيا

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
السادات ومبارك
نادر بكار
حلاقة "مدينة نصر"
حادث قطار الصعيد "أرشيفية"
رؤساء مصر (أرشيفية)