"بن علي" يقود انقلابًا للعودة لحكم تونس

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أقدم برنامج مقالب في تونس "كاميرا خفية"، على الاعتماد علي الطرق المثيرة في الحلقات من أجل لفت المشاهدين إلى البرنامج وهو ما حدث حيث أقدم برنامج يدعى "البيان رقم1"، والذي يبث على قناة "قرطاج"، على اسم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ليكون مضمون الحلقة.

وتقوم فكرة البرنامج ببث بيان مفبرك بصوت الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، وهو يعلن فيه عن انقلاب عسكري، وسط استنفار للأمن في شتى أنحاء البلاد، وكانت الضحايا في تلك الحلقة سيدة وابنتها، فيما كان صاحب المقلب هو سائق سيارة الأجرة.

وجاءت فكرة البرنامج بعد دعوة النائب في البرلمان علي بالنور، القوات المسلحة إلى الانقلاب على الحكم، واستلام زمام الأمور.

وبالعودة إلى البرنامج، صدمت السيدة وابنتها بما سمعتاه، فيما عمد السائق على التأكيد بأن البيان صحيح، وهو ما دفع السيدة لإبداء ارتياحها، والقول إن عهد بن علي كان أفضل من الناحية الاقتصادية على المواطنين.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها تونسيون ببرامج "كاميرا خفية" يعتمدون من خلالها على فبركة صورة وصوت زين العابدين بن علي.


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