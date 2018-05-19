شاهد.. موجة سخرية من "وطنية فراخ عمرو خالد"

19 مايو 2018 - 01:13 م

"لن ترتقي الروح إلا لما جسدك وبطنك يكونوا صح مع خلطة آسيا"!، لم يكد متابعو الداعية عمرو خالد يشاهدونه في الإعلان التجاري حتى انفجرت تعليقاتهم على صفحته سخرية واستنكارًا.

ونشر عمرو خالد إعلانًا مصورًا عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، يروج فيه لمنتجات شركة "دواجن الوطنية"، برفقة الطاهية المغربية آسيا عثمان.

لكن لم تمر ساعات إلا وقد حذف الإعلان من على صفحة الداعية وصفحة الشركة السعودية بـ"فيس بوك"، لكن تم تحميله مرة أخرى ومشاركته على نطاق واسع.

وانهالت التعليقات الساخرة على الإعلان وكتب ناشط: "يبدو إن عمرو قرأ الحديث الشريف "للصائم فرحتان" خطأ، ويبدو أنه قرأ: "للصائم فرختان"!

وكتبت ناشطة معلقة: "أنا مش زعلانة من عمرو خالد اللي عمل إعلان الفراخ الراجل بيقلب رزقه أنا زعلانة من نفسي إني من كام سنة كنت بعيّط (أبكي) على كلامه.. آه والله كنا طيبين أوي يا خال شكرًا يا ثورة يناير".

وكتبت أخرى: "تذكرون موجة الداعية العصري عمرو خالد العارمة التي اجتاحت الوطن العربي بداية الألفية الثانية؟ أذكرها بوضوح، وأذكر نفوري الشديد منها ومنه لاسيما صوته المزعج وتعبيرات وجهه المبالغ فيها التي كانت سببًا لحمايتي من السفه الذي كان يبيعه للناس".